Este é 66º lote da Pfizer a chegar ao país - Foto: César Ferreira.

Publicado 09/09/2021 09:31

O Brasil recebeu na noite desta quarta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, o 66º lote de vacinas da Pfizer contra a covid-19. São 1.134.900 doses do imunizantes que foram transportadas para o depósito do Ministério da Saúde, em Guarulhos.

A Pfizer deverá enviar 200 milhões de doses do imunizante ao país até o final de 2021, por meio de dois contratos de fornecimento da vacina. O primeiro, fechado com o Ministério da Saúde, em 19 de março, prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final de setembro. Já o segundo, assinado em 14 de maio, prevê mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.



De acordo com a farmacêutica, estão previstas as chegadas de mais seis lotes até o próximo dia 12, quando deverão ter sido entregues ao governo brasileiro cerca de 72 milhões de doses. Segundo o Ministério da Saúde, foram repassadas aos estados e Distrito Federal aproximadamente 59 milhões de doses da vacina da Pfizer.