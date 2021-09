Foragido, Zé Trovão continuou a incitar bloqueios de caminhoneiros - Reprodução

Foragido, Zé Trovão continuou a incitar bloqueios de caminhoneiros Reprodução

Publicado 09/09/2021 15:10 | Atualizado 09/09/2021 16:11

#ATENÇÃO: Zé Trovão revela que está no México e que "em alguns momentos" deve ser preso: "Eu preciso do apoio de vocês. Nós precisamos todos ir a Brasília". pic.twitter.com/F16NwdSKks — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) September 9, 2021

Depois de estar foragido há quase uma semana, um dos principais líderes dos caminhoneiros nas manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, foi encontrado no México. Em um vídeo, ele mesmo afirmou que foi descoberto pela embaixada brasileira e que pretende se entregar às autoridades em breve."Em alguns momentos eu devo ser preso. Eu não vou mais fugir. Chega, eu estou cansado disso. Para quem não sabe, estou no México. A embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou. Em alguns momentos, provavelmente a polícia vem aqui me recolher", afirmou.A ordem de prisão foi expedia contra ele é da última sexta-feira, 3, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).Anteriormente, Zé Trovão chegou a dizer que iria se entregar à Polícia Federal durante o ato de 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo: "Vou me entregar para vocês dia 7 de setembro, no meio do povo. Vai me buscar lá. Só isso que eu tenho para dizer. […] Eu não quero que ninguém feche barreiras. O povo abre e deixa a polícia me prender no meio do povo. Dia 7 de setembro vocês podem me prender", afirmou em uma transmissão ao vivo.