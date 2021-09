Pontos de concentração dos caminhoneiros foram reduzidos após pedido do governo e atuação da PRF - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 10/09/2021 08:39

O Ministério da Infraestrutura informou na manhã desta sexta-feira, 10, que não há mais rodovias federais interditadas, no entanto, três estados seguem com manifestação dos caminhoneiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia.

Mesmo o presidente Jair Bolsonaro tendo mandado um áudio pedindo a dispersão, na terça-feira, e ontem ter se encontrado com lideranças da categoria, alguns caminhoneiros afirmam que "só vão deixar as ruas quando se encontrarem com Rodrigo Pacheco", presidente do Senado e responsável por pautar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quinta-feira, 9, eram 15 estados com registro de atos. O ministério disse que às 7h30 desta sexta-feira, 10, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de ocorrências em rodovias federais caiu 45% desde a noite de quinta-feira.

"Nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santos e Paraná não há mais qualquer ponto de retenção na malha federal. Há aglomerações sem prejuízo ao livre fluxo de veículos no Mato Grosso e no Pará", acrescentou.