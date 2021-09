Cantor era vocalista da Banda ’Forró di Respeito’ - Reprodução/Instagram

Publicado 10/09/2021 11:47

O cantor de forró Romário de Jesus Santiago Costa, de 27 anos, foi morto a tiros depois de sair da comemoração do seu aniversário na madrugada desta quinta-feira, 9, em Manaus (AM). Na mesma ocorrência, o tecladista de Romário, de 24 anos, foi atingido por um tiro de raspão na cabeça.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que, segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a companheira da vítima relatou que o cantor foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo em via pública, após um show em uma casa de eventos, no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. Romário foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, mas veio a óbito.

De acordo com o delegado Antônio Carlos, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações em torno do caso estão em andamento e mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.



O cantor, conhecido como "Bruxo do Amazonas", era vocalista da Banda "Forró di Respeito". Ele contava com mais de 100 mil seguidores no Instagram e já alcançou a marca de 2 milhões de visualizações no YouTube.