Tripulantes de navio cruzeiro são investigados por suspeita de rubéolaDivulgação

Publicado 10/09/2021 17:59 | Atualizado 10/09/2021 18:56

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, neste momento, não autoriza a realização da temporada de cruzeiros marítimos 2021/2022 em toda a costa brasileira.

Segundo a Anvisa, as evidências de caráter sanitário e epidemiológico nos planos nacional e internacional, que sustentam as manifestações técnicas da Anvisa a fim de proteger a saúde da população, não autorizam, neste momento, a reavaliação do posicionamento da Agência sobre a suspensão da temporada de cruzeiros marítimos no Brasil.

A agência, porém, esclarece que, nos termos da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as ações para enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus, medidas de restrição excepcional e temporária de rodovias, portos ou aeroportos são de competência conjunta dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura.

"Reforçamos que a posição da Anvisa se coloca enquanto órgão de natureza assessorial aos ministérios envolvidos", afirma, em nota.

O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, por exemplo, o principal para embarque de passageiros no pais, já havia divulgado a previsão de início da temporada para o dia 5 de novembro.

O Ministério do Turismo esclareceu que, até o momento, não há novidades ou atualizações em relação à autorização da próxima temporada de cruzeiros no Brasil.

"Ressaltamos que continuamos trabalhando em torno dos trâmites e negociações para viabilizar a temporada de cruzeiros no Brasil. O assunto tem sido debatido com outros ministérios como Saúde, Justiça e Infraestrutura, além de outros Órgãos e autoridades, como a Anvisa e o setor de Cruzeiros, e há reuniões marcadas no decorrer dos próximos dias para discussão e adequações dos robustos protocolos de segurança apresentados pelo setor, confiantes de que essa importante atividade econômica possa voltar com segurança no Brasil", afirmou a pasta, em nota.

Segundo informações levantadas pela pasta, esses mesmos procedimentos de segurança foram implementados com sucesso em mais de 50 países, onde mais de 1,5 milhão de pessoas já voltou a navegar.



Vale destacar que a indústria de cruzeiros é vital para a recuperação econômica nacional e global. A estimativa é de que a temporada deste ano gere um impacto de R$ 2,5 bilhões na economia nacional, em 2019/2020 foi de R$ 2,24 bilhões, além da geração de 35 mil empregos, em 2019/2020 foram 33.745.