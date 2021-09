Brasil registra 672 mortes por covid-19 em 24h - Reprodução

Publicado 10/09/2021 18:26 | Atualizado 10/09/2021 18:28

São Paulo - O Brasil chegou aos 585.846 óbitos em decorrência da covid-19 . Desde ontem, às 18h, o país somou 672 novas vidas perdidas. O número de casos teve um acréscimo de 15.951 no mesmo período, chegando a 20.974.850 desde o início da pandemia.



A média móvel de mortes segue em queda pela segunda semana. O boletim epidemiológico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) aponta para os 454. A média móvel de casos fechou o dia em 16.970.

Por problemas técnicos na geração das estatísticas, o Conass considerou os dados de ontem para elaboração dos dados de Mato Grosso do Sul.



Desde o início de junho do ano passado, o Conass informa os dados referente a pandemia da covid-19 após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 223.577.901 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Outras 4.611.817 foram a óbito em todo o mundo, sendo o Brasil o segundo país com maior número de vítimas da doença. A universidade aponta que 5.622.885.296 doses da vacina já foram aplicadas.