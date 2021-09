Brasil

Caminhoneiros deixam Esplanada e PM libera vias após cinco dias de protesto

Manifestantes começaram a se desmobilizar no final da tarde de quinta. A saída coincidiu com recuos de Bolsonaro, que, mesmo tendo atacado o Supremo e ameaçado não obedecer decisões da Corte, disse, por meio de nota, que não tinha a intenção de agredir as instituições

Publicado 10/09/2021 14:49 | Atualizado há 1 hora