Michel Temer diz que país precisa de 'pacificação' após ajudar Bolsonaro com carta

Michel Temer diz que país precisa de 'pacificação' após ajudar Bolsonaro com cartaReprodução Instagram

Publicado 10/09/2021 13:47 | Atualizado 10/09/2021 14:02

Brasília - O ex-presidente Michel Temer publicou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (10), que a “solução” para problemas do país "está na pacificação e no entendimento". Nas imagens, Temer aparece embarcando em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para deixar Brasília.

"Sempre que fui chamado para ajudar o país, busquei o diálogo e coloquei as instituições acima dos homens. A solução para muitos problemas que os brasileiros enfrentam está na pacificação e no entendimento. Torço para que sigamos nesse caminho hoje e sempre", escreveu Temer na legenda da publicação.

Ao fim da reunião, uma carta, em que Bolsonaro recua e diz que não teve a intenção de agredir os poderes e pede descupas ao Supremo Tribunal Federal (STF), foi publicada no site do Palácio do Planalto. Posteriormente, tanto Temer quanto Bolsonaro admitiram que o ex-presidente teve participação na redação da nota.

Apesar da tentativa de pacificação, ainda na noite de quinta, Bolsonaro voltou a elogiar os atos do dia 7, que pediam o fechamento do STF e intervenção militar.

