Zé Trovão está foragido e foi incluído na lista de procurados da Interpol - Reprodução

Publicado 10/09/2021 15:52 | Atualizado 10/09/2021 15:54

São Paulo - A prisão de Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, está dependendo da polícia mexicana. O bolsonarista, que está foragido da justiça brasileira, foi localizado no México e teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol após ordem judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo investigadores, é necessário uma autorização de um juiz mexicano para validar a ordem de prisão. Além disso, ainda é necessário que as autoridades brasileiras solicitem ao governo mexicano a extradição de Zé Trovão. As informações são do O Globo.

Ainda de acordo com investigadores, outra opção a ser analisada seria pedir ao departamento de imigração do México que deportasse o bolsonarista, para que a sua prisão fosse efetivada em solo brasileiro.

Zé Trovão teve sua prisão decretada há cinco dias por promover, através das redes sociais, a incitação de atos de caráter golpista contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).