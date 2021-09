Bolsonaro durante feira do agronegócio em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - Alan Santos/PR

Publicado 11/09/2021 16:03 | Atualizado 11/09/2021 16:05

Rio Grande do Sul - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou neste sábado, 11, durante evento do agronegócio em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, contra a tese do "Marco Temporal" na demarcação de terras indígenas pode resultar no "fim do agronegócio" no Brasil, caso seja acatado pelos demais ministros da Suprema Corte.



"Se a proposta do ministro Fachin vingar, será proposta a demarcação de novas áreas indígenas que equivalem a uma região Sudeste toda. Ou seja, é o fim do agronegócio, simplesmente isso e nada mais do que isso", disse Bolsonaro, que recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em cerimônia durante a 44ª Expointer.



O presidente também afirmou que o seu governo tem deixado o campo "completamente livre" e foi aplaudido ao lembrar da escolha da ministra Tereza Cristina para comandar a Agricultura. "Faz um trabalho excepcional, quero elogiá-la mas também dizer que, com a escolha de ministros pelo critério técnico e sem pressões políticas, todos ganharam com isso", disse Bolsonaro.

No evento, Tereza Cristina afirmou que o agronegócio tem confiança em Bolsonaro. "Ontem, eu ouvi aí de todos a confiança que o agro tem no senhor, no seu governo e nas suas ações. Então, muito obrigada por conduzir o agronegócio e ele tem lhe respondido", afirmou a ministra, ao relatar visita à feira agropecuária que ocorre na cidade.