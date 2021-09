Nas imagens é possível ver o momento em que o carro derruba o ciclista da bicicleta e segue viagem - Reprodução/G1

São Paulo - Enquanto passava pela rodovia Rio-Santos no último domingo, 12, um motociclista flagrou o momento em que um carro atropela um ciclista e tenta fugir. As imagens, gravadas por uma câmera que estava em seu capacete, mostram o momento em que o automóvel invade o acostamento, derruba o homem da bicicleta e segue viagem. Em seguida, o motorista é alcançado pelo motociclista e encosta o carro.

De acordo com as informações obtidas pelo G1, o motorista informou à Polícia que perdeu o controle do automóvel porque estava cansado e acabou atingindo o ciclista. A Delegacia de Bertioga registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Rudinei Miranda Lima, de 49 anos, contou ao G1 que desmaiou e foi socorrido pelo Samu. Apesar de ter quebrado o capacete e a bicicleta, ele afirmou que sofreu ferimentos leves devido a queda e que estava acompanhado de outros amigos ciclistas:

"Somos de Santos, temos um grupo de ciclistas, e estávamos indo para Bertioga. Já na cidade, enquanto estávamos pedalando pelo acostamento, ele saiu da pista e me atropelou. Depois, ele já saiu e foi para pista de volta, tentando acelerar. Só que a moto que estava atrás dele registrando tudo com a câmera foi seguindo ele, com outros motociclistas, e conseguiu que ele parasse. Eles não estavam com a gente".

"Me ralei bastante, mas estou bem, me recuperando", concluiu.