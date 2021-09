Suzane Von Richthofen conseguiu nota alta o suficiente para conseguir vaga em alguma universidade - Reprodução

Publicado 13/09/2021 18:33

São Paulo - O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou Suzane Von Richthofen a deixar a prisão imediatamente para estudar Farmácia na Universidade Anhanguera, em Taubaté. Presa na Penitenciária Feminina de Tremembé, foi condenada a 39 anos pelo envolvimento no assassinato dos pais.

Na faculdade, Suzane, que cumpre sua pena em regime semiaberto, poderá sair para cursar o período noturno, com saída da unidade prisional às 17 horas e retorno às 23h55. A liminar foi autorizada pelo desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na última sexta-feira.

Suzane está presa desde 2004 e conseguiu a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. Desde então, ela tem benefício para saídas temporárias. Ela prestou o processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para presos e conseguiu ter nota para ser convocada para fazer a faculdade.

A autorização foi feita após a Justiça afirmar que Suzane apresenta ótimo comportamento carcerário e que estão preenchidos os requisitos legais. "Houve concordância da Diretoria do Estabelecimento Prisional com relação à saída temporária", afirma Damião.

Entretanto, o Ministério Público foi contra, pois argumentou que a segurança dela não poderia estar garantida. "Ninguém pode assegurar proteção absoluta à paciente em razão da prática de eventual delito. Se o que a lei almeja é a reintegração social não há razão para que a mesma fique sem frequentar a faculdade onde conseguiu matrícula e financiamento de seu curso, tendo sido aprovada no Enem", afirmou a promotoria.