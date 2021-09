João de Deus - Agência Brasil

João de DeusAgência Brasil

Publicado 14/09/2021 16:03 | Atualizado 14/09/2021 16:11

São Paulo - João Teixeira de Faria, o João de Deus, vai voltar para a prisão domiciliar após o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) concecer um habeas corpus ao médium. O pedido, feito pela defesa do preso, foi aceito nesta terça-feira (14).

Por conta da decisão, João de Deus deve voltar a utilizar tornozeleira eletrônica. Em nota, os advogados do médium informaram que a justiça admitiu os argumentos da defesa e “reforçou o seu entendimento com base na dignidade da pessoa humana".

"O médium possui diversas doenças crônicas, atestadas pela Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e pelo fato de ter mais de 80 anos, além da ausência da ocorrência de novos crimes e a falta de contemporaneidade da prisão decretada com os fatos sob investigação”, diz trecho do comunicado.

João de Deus foi condenado a mais de 60 anos de prisão após ser acusado de abusar de mais de 500 mulheres. Os crimes aconteceram na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no interior do estado de Goiás.