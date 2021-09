Lenilda dos Santos, brasileira encontrada morta perto da fronteira do México com os EUA - Reprodução O Globo

Lenilda dos Santos, brasileira encontrada morta perto da fronteira do México com os EUA Reprodução O Globo

A brasileira Lenilda dos Santos, de 49 anos, foi encontrada morta nessa quinta-feira, 16, em uma área desértica no Novo México, nos Estados Unidos, próximo à fronteira com o México. Segundo sua família, a técnica de enfermagem tentava entrar nos EUA com um grupo de amigos de infância, quando foi abandonada por eles sem água e comida.

Ainda segundo família de Lenilda, ela teria compartilhado sua localização com os familiares, que demoraram três dias para entrar em contato com a polícia, que iniciou as buscas, mas afirmou que, por se tratar de uma área desértica, a área pesquisada era muito extensa.

Após horas de procura, o corpo foi encontrado. Ela usava uma roupa camuflada, vestimenta característica de imigrantes ilegais, segundo a corporação.

Ao Globo, Leci Pereira, irmão da vítima, criticou a conduta do grupo que atravessava o deserto com ela.

"Não se faz isso nem com nem com cachorro, como é modo de falar. Quero dizer, não se pode maltratar animais, então como que se larga um ser humano no deserto sem comida, sem água? Você não tem noção da dor que é isso. É muito difícil."

Em mensagem a parentes, Lenilda disse que não aguentava mais caminhar. Então decidiu parar, mas o grupo de supostos amigos seguiu em frente com a promessa de voltar para buscá-la. Na terça-feira, 7, a técnica de enfermagem clamou por água aos amigos

"Ela mandou mensagem para a amiga que a largou, dizendo: "pede pra eles trazerem água, que não estou mais aguentando de sede", afirmou o irmão. No entanto, nenhum dos amigos retornou.