’Gatinha da Cracolândia’ foi presa em flagrante, com uma mochila cheia de drogas, durante operação da Polícia Civil de São Paulo - Reprodução

’Gatinha da Cracolândia’ foi presa em flagrante, com uma mochila cheia de drogas, durante operação da Polícia Civil de São PauloReprodução

Publicado 17/09/2021 18:44

São Paulo - Lorraine Bauer Romeiro, mais conhecida como "Gatinha da Cracolândia" disse, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Record, que considerava "normal" a vida que levava no centro de São Paulo. Ela afirmou não imaginar que poderia ser suspeita em um esquema de tráfico de drogas.

fotogaleria



A jovem de 19 anos foi presa em 22 de julho deste ano na cidade Barueri . De acordo com a polícia, mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume foram apreendidos na ocasião. Em continuidade às diligências, os policiais foram até um prédio invadido no bairro de Santa Cecília, apontado por ela, e encontraram uma mochila com 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack. A jovem de 19 anos foi presa em 22 de julho deste ano na cidade Barueri . De acordo com a polícia, mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume foram apreendidos na ocasião. Em continuidade às diligências, os policiais foram até um prédio invadido no bairro de Santa Cecília, apontado por ela, e encontraram uma mochila com 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack.

"Assim, para mim, sempre foi normal. Sempre não. Até quando eu conheci, quando eu comecei a conhecer as coisas, ver como que funcionava, para mim tinha se tornado normal, porque para mim eu não estava fazendo nada de errado, para mim nunca ia acarretar em cima de mim", disse a acusada em entrevista ao jornalista, que será exibida no programa Domingo Espetacular .



De acordo com ela, sua vida na Cracolândia "não é nada" do que foi mostrado pelas investigações, acusando a polícia de distorcer os fatos sobre ela.

Fotos da investigação mostravam sua rotina em meio à venda de drogas no centro da capital paulista. Antes de ser detida, Lorraine tinha um perfil nas redes sociais com mais de 30 mil seguidores, mostrando um estilo de vida luxuoso.



"Eu não sou nada do que mostraram. Nada do que falaram que eu sou, absolutamente nada", afirmou. "Eles (a polícia) foram oportunistas em usar coisas que eu fazia para vincular ao crime", continuou.