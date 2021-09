Ex-presidente da República Michel Temer - Reprodução

Publicado 17/09/2021 20:34

O ex-presidente Michel Temer intermediou uma conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo Temer, o diálogo foi amigável, porém, o magistrado recuou nem “um milímetro”. As informações são do jornal O Globo.

A conversa entre os dois ocorreu momentos antes de Bolsonaro publicar uma carta à nação pregando harmonia entre os Poderes. “Eles conversaram amigavelmente depois que o presidente apresentou um documento em que apenas coloquei alguns tópicos. Percebi uma conversa muito amigável, fraternal e adequada. Sem que o Alexandre recuasse um milímetro daquilo que juridicamente ele faz. Foi uma conversa útil naquele momento para distensionar”, afirmou Temer.