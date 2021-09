Rua onde teria sido feito resgate - Reprodução

Publicado 19/09/2021 17:41

Uma família foi rendida por dois homens armados em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, na tarde deste sábado, 18. A ação ocorreu quando mãe e filha chegavam em casa. Neste momento, elas foram abordadas pelos criminosos e entraram no imóvel junto à dupla. O pai, que estava no quarto, também foi rendido. As informações são do portal Uol.

Ainda de acordo com a publicação, assim que avistaram um guarda na rua, os sequestradores resolveram levar a mãe a um cativeiro. Depois, começaram a negociar o resgate. O pedido inicial foi de R$ 50 mil, mas o pai disse que havia conseguido R$ 18 mil após realizar algumas ligações.

Segundo informações contidas no Boletim de Ocorrência, "os autores entraram em contato com o esposo (...) exigindo a quantia de R$ 50 mil de resgate e ainda falaram para não envolver a polícia se não matariam a vítima".

A mãe foi liberada no Bairro Tiradentes. Além dos R$ 18 mil, a dupla também levou dois relógios da marca Rolex, aliança e bijuterias. Os dois criminosos conseguiram escapar. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está investigando o caso.