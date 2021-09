Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Reprodução

Publicado 20/09/2021 18:49 | Atualizado 20/09/2021 18:50

Brasília - O ex-presidente da República, Luiz Inácio "Lula" da Silva (PT), lidera as intenções de voto, com 36%, para as eleições presidenciais de 2022. É o que aponta a mais recente pesquisa DataTempo, instituto do jornal mineiro "O Tempo". O atual líder do Executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), aparece em segundo lugar, com 22%.

De acordo com o instituto, a liderança de Lula é impulsionada pelo eleitorado nordestino, com 16 a 24 anos e renda de até dois salários mínimos. Além disso, o petista venceria todos os possíveis adversários no segundo turno, enquanto Bolsonaro seria derrotado em quaisquer cenários. Tais números são referentes à pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

O DataTempo realizou 2.025 entrevistas domiciliares, entre os dias 9 e 15 de setembro, em todo o Brasil.