Presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira - AFP

Publicado 21/09/2021 14:54 | Atualizado 21/09/2021 16:13

Rio - Diversos políticos brasileiros comentaram o discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tribuna da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na manhã desta terça-feira (21).Em sua fala, o chefe do Executivo deu início a sessão e voltou a defender o uso de "tratamento precoce" contra a Covid-19. Em resposta, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o senador e relator Renan Calheiros (MDB-AL) chamou Bolsonaro de "golpista do cercadinho" e de "figura rudimentar, anacrônica e transitória".

"Os vexames na ONU do presidente da República vão desde vaias, puxadinhos, proibição de acesso por falta de vacinação, advertências públicas do prefeito de Nova York, e a negação universal das vacinas diante do primeiro ministro do Reino Unido. O discurso lamentavelmente pífio na Assembleia mostra ao mundo a República do cercadinho, uma vergonha para todos os brasileiros, a exumação da insignificância", disse Renan.

O relator da CPI também afirmou que o discurso do presidente foi vergonhoso. "O presidente mentiu do começo ao fim do seu discurso. Vergonhoso. Parece que ele estava falando de outro país que não esse velho Brasil com as contradições que todos nós vemos", afirmou Calheiros.

O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou ironicamente que Bolsonaro estaria falando de Belize, e não do Brasil. O presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), também foi irônico "Para quem acha que a CPI ia acabar em pizza, nós vimos ontem o chefe da nação comendo pizza na rua. Isso é uma pizza do outro país, a nossa não dá em pizza".

Além dele, figuras como o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, expressou sua insatisfação com o discurso de seu ex-chefe e declarou que a fala de Jair foi "cínica". "Infelizmente, o Brasil deve crescer só metade do que o resto do mundo em 2022. O Real desvalorizou mais que outras moedas emergentes. A inflação deve ficar entre as maiores do mundo. Desmatamento batendo recorde. Mas Bolsonaro acha que seu cinismo na ONU vai enganar investidores", escreveu no Twitter.

Já o ex-presidenciável e pré-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), declarou que a fala de Bolsonaro é a "maior sequência de mentiras em um discurso presidencial na ONU".

No Twitter, Randolfe também comentou a fala de Bolsonaro. Ele afirmou que o Brasil mudou em seu governo, para pontuar os retrocessos do país desde a posse do atual presidente - na visão do parlamentar.

Bolsonaro disse que o Brasil mudou sob o seu Governo:



- 19 milhões de famintos

- 14 milhões de desempregados

- Quase 600 mil mortos pela má gestão da pandemia

- Desastre Ambiental

- Desastre na Educação

- Negação da Ciência



Por fim, João Amoêdo (NOVO), seu adversário nas eleições presidenciais de 2018, reprovou as falas de Bolsonaro na tribuna da ONU e afirmou que o presidente "trabalhou pela disseminação do vírus [Covid-19] e agravamento da pandemia".

Bolsonaro, que durante toda a pandemia trabalhou pela disseminação do vírus e agravamento da pandemia, vai para um encontro de chefe de Estados sem se vacinar e faz um discurso com mentiras e propagando um tratamento comprovadamente ineficaz.



*Com informações do IG