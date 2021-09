Jair Bolsonaro (sem partido) discursa na 76ª Assembleia Geral da ONU - Alan Santos

Publicado 21/09/2021 14:51 | Atualizado 21/09/2021 14:51

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez o discurso na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira, 21, em Nova York, nos Estados Unidos. Durante o pronunciamento do presidente, internautas subiram no Twitter o termo “que vergonha”, que está entre os mais comentados da rede social com mais de 65 mil publicações até o início desta tarde.

O sentimento surgiu após Bolsonaro, em seu discurso, ressaltar que o seu governo está livre de corrupções, defender novamente tratamento precoce, sem eficácia comprovada pelas organizações de saúde e especialistas da área, citar dados fora de contexto sobre a questão ambiental, afirmou que as manifestações de 7 de setembro foram "as maiores da história", entre outros pontos.

No Twitter, pessoas criticaram o posicionamento do líder do Executivo, alegando que Bolsonaro mentiu diante de líderes mundiais. Um deles escreveu que "uma lista impressionante de mentiras em plena tribuna da ONU. Absolutamente inaceitável."