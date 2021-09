Covid-19: Brasil registra 485 mortes em 24h; Mudança em sistema impacta divulgação de dados - Reprodução

Publicado 21/09/2021 18:49 | Atualizado 21/09/2021 18:50

São Paulo - O Brasil chegou a 591.440 mortes por covid-19 nesta terça-feira (21). Nas últimas 24h, o país registrou 485 óbitos. A média móvel, que faz um balanço dos últimos sete dias, ficou em 520.



Uma alteração nos critérios do Ministério da Saúde fez com que alguns estados tivessem problemas para relatar o número de casos, e o país fechou o dia com um número negativo: -573. Ao todo, são 21.247.094 desde março de 2020.

O Acre relatou problemas técnicos no acesso à sua base de dados e manteve os números divulgados ontem, assim como a Bahia e o Rio de Janeiro. No Ceará, a Secretária da Saúde informou que "foram feitas alterações que trarão melhorias no processo de consolidação das informações do ItegraSUS", e que "foram corrigidos alguns processos de extração, tratamento e limpeza na base de dados", o que pode "influenciar nos quantitativos gerais dos próximos dias".



Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conass informa os dados referentes a pandemia da covid-19. Hoje, por problemas técnicos, o estado do Acre não reportou os números do dia, e manteve o balanço divulgado ontem (19).

De acordo com o Johns Hopkins, 229.423.835 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Outras 4.705.822 foram a óbito em todo o mundo. A universidade aponta que 5.960.143.454 doses da vacina já foram aplicadas.