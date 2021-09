Saude - Prefeitura do Rio vacina idosos com a terceira dose contra o Covid-19. Na foto, posto de vacinaçao no Palacio do Catete, no Catete, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Saude - Prefeitura do Rio vacina idosos com a terceira dose contra o Covid-19. Na foto, posto de vacinaçao no Palacio do Catete, no Catete, zona sul do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/09/2021 17:59

De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24, 80% dos brasileiros entendem que a pandemia do coronavírus está controlada no Brasil.

No levantamento, o instituto pergunto se pandemia no país está totalmente controlada, em parte controlada ou está fora de controle.

Para 9% das pessoas entrevistas, a pandemia está totalmente controlada. Em comparação com os meses anteriores, houve um aumento, já que, em 7 e 8 de julho, era 5%, 4% em 11 e 12 de maio, 2% em 15 e 17 de março e 3% em 20 e 21 de janeiro.

Em parte controlada foram 71%. Em 7 e 8 de julho, eram 53% das pessoas, 42% em 11 e 12 de maio, 18% em 15 e 17 de março e 33% em 20 e 21 de janeiro.

Para 20% dos entrevistados, a pandemia ainda segue fora de controle. Na pesquisa anterior, 41% acreditavam estar descontrolada em 7 e 8 de julho, 53% em 11 e 12 de maio, 79% em 15 e 17 de março e 62% em 20 e 21 de janeiro.



Por fim, 1% não soube responder o levantamento. O percentual foi o mesmo entre 7 e 8 de julho, 11 e 12 de maio e em 15 e 17 de março. Já em 20 e 21 de janeiro, 2% não sabiam responder sobre a pandemia.

A pesquisa também apontou que 91% acreditam que a máscara deve ser obrigatória enquanto a pandemia não estiver totalmente controlada. Outros 9% responderam que não consideram que o uso da proteção deve ser obrigatório.

O Datafolha também perguntou se as pessoas se sentem muito, um pouco ou nada protegida com as vacinas contra a Covid-19. No primeiro ponto, 42% responderam positivamente, um pouco foram 48% e 10% disseram que não estão nada protegidas com o imunizante.