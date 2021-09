Noivos estão internados após comerem "presente" de casamento - Reprodução Internet

Publicado 25/09/2021 13:51

Minas Gerais - Um casal precisou ser internado por suposto envenenamento na véspera do casamento após comer bombons dados como "presente", nesta quinta-feira, em Jaíba, no norte de Minas Gerais. Dione Quirino, de 35 anos, e Amanda Cássia Lopes, de 27, se casariam nesta sexta-feira, em um cartório, e neste sábado, na igreja. O cachorro da família morreu depois de comer um pedaço do doce.

Uma mulher foi detida pela Polícia Civil na noite desta sexta, mas ainda não tem confirmação se houve crime. Segundo o portal 'UOL', uma das linhas de investigação é a de envenenamento motivado por ciúmes, e a suspeita é uma ex do noivo, que teve sua identidade preservada.



Em depoimento à polícia, Dione e Amanda disseram que a mulher não concordava com a união dos dois e que já havia dito antes que o ex "não seria feliz com ninguém".

O irmão da noiva, Gustavo Henrique Lopes da Silva, contou ao 'UOL' que o presente chegou através de um taxista, por volta de 12h, quando o casal estava reunido com outros familiares, que também comeram os doces e passaram mal.



A sobrinha de Amanda foi levada para um hospital, mas já foi liberada. O casal, a mãe e a cunhada da noiva seguem em observação, com previsão de alta para segunda-feira.

Segundo a Polícia Militar, o médico que atendeu as vítimas disse que eles passaram por uma síndrome colinérgica grave após intoxicação, com alterações do estado mental e fraqueza muscular.

O corpo do cachorro passará por exames no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Os bombons restantes foram apreendidos pela perícia técnica.