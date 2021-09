Noivos estão internados após comerem "presente" de casamento - Reprodução Internet

Noivos estão internados após comerem "presente" de casamentoReprodução Internet

Publicado 25/09/2021 16:49

Uma mulher suspeita de envenenar o casal de noivos Dione Quirino e Amanda Lopes, na última quinta-feira, 23, teve a prisão preventiva decretada. O casal teve que ser internado às véspera do casamento após comer bombons dados como "presente". O cachorro da família morreu depois de comer um pedaço do doce.

As investigações indicam que o envenenamento teria sido cometido por ciúmes da ex-namorada de Dione, que não aceitava o novo relacionamento do rapaz de 35 anos. A acusada não teve sua identidade revelada.

Em entrevista ao portal UOL, o delegado Marconi Rocha, afirmou que a suspeita, de 39 anos, arquitetou um plano para não levantar suspeitas.

"Ela foi a uma outra cidade, a uns 35 km de Jaíba, e de lá entregou a encomenda para um moto-taxista, que entregou para um taxista e ele, fez a entrega para as vítimas", relatou o delegado.

Na última sexta-feira, 24, a polícia civil de MG, cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da mulher. Durante as buscas foi encontrada a bolsa usada na entrega, que teria sido devolvida à suspeita.

Além do casal, a sobrinha de Amanda, também foi levada para um hospital, mas já foi liberada. A mãe e a cunhada da noiva seguem em observação, com previsão de alta para a próxima segunda-feira, 27.

Segundo a Polícia Militar, o médico que atendeu as vítimas disse que eles passaram por uma síndrome colinérgica grave após intoxicação, com alterações do estado mental e fraqueza muscular.