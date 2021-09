Lotérica é investigada em operação - Agência Brasil

Publicado 28/09/2021 16:26 | Atualizado 28/09/2021 16:28

Belém - A Polícia Federal informou que mais de R$ 19 milhões que seriam do auxílio emergencial podem ter sido desviados por uma agência lotérica em Belém, no Pará. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na última segunda-feira (27), além de um mandado de prisão preventiva como parte da Operação Thesaurus, que investiga a movimentação do estabelecimento na capital paraense.



A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores até o limite de aproximadamente R$ 19 milhões.

De acordo com a polícia, as investigações mostram que a lotérica pediu suprimentos extraordinários, à Caixa Econômica Federal, em mais de R$ 19 milhões para pagamento de auxílio emergencial entre abril e julho do ano passado, mas não prestou contas da quantia recebida.

Com o valor, seria possível pagar mais de 30 mil cotas de auxílio emergencial. O caso é investigado pela polícia e, se confirmada a hipótese criminal, os envolvidos serão indiciados por peculato e lavagem de capitais.

O benefício, com a quantia inicial de R$ 600 dividido em cinco parcelas, contemplou cerca de 66 milhões de brasileiros no ano passado, reduzido a quatro parcelas de R$ 300 em setembro de 2020 e atendendo aproximadamente 42 milhões de pessoas.