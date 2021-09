Jair Bolsonaro (sem partido) - Marcos Correa/PR

Brasília - Os gastos com cartão corporativo da Presidência da República já chegam a R$ 50 milhões na gestão Bolsonaro. De acordo com o levantamento feito pelo Yahoo!, o dinheiro foi usado principalmente para custear as viagens do presidente, de sua família e dos segurança.

Ainda segundo o portal, em 2019 as despesas da Presidência da República com cartão corporativo aumentaram 22% em relação ao ano anterior, sendo gastos R$ 20 milhões ao todo. Já em 2020, o crescimento foi de 35%, sendo gastos R$ 14,9 milhões.

O recorde de gastos é da ex-presidente Dilma Roussef, que gastou cerca de R$ 20,13 milhões, no ano de 2014. Já o recorde mensal também pertence a Bolsonaro. No ano passado, em fevereiro, o governo gastou R$ 1,9 milhão. As informações foram retirados do Portal da Transparência, cujo os dados começam a partir de 2013.

Em 2020, Bolsonaro justificou que o aumento nos gastos corporativos da Presidência foi devido aos aviões enviados à China, para repatriação de brasileiros que estavam isolados em Wuhan. “A imprensa criticando o cartão corporativo, mas são tão mau caráter que não fala que pagou parte dos três aviões da FAB que foi para China”, disse ele na ocasião.