Geisa Sfanini, de 32 anos, e o filho Lucas Gabriel - Reprodução Redes Sociais

Geisa Sfanini, de 32 anos, e o filho Lucas GabrielReprodução Redes Sociais

Publicado 28/09/2021 14:47

São Paulo - Morreu nesta segunda-feira (27), Geisa Sfanini, de 32 anos. Ela teve 90% do corpo queimado quando tentava cozinhar utilizando álcool de combustível, no dia 2 de setembro, em Osasco, na grande São Paulo. As informações são do G1.



Geisa estava internada na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Geral de Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo. O filho, de 8 meses, também se queimou 18% do corpo, mas passa bem.

A morte foi confirmada pela vizinha Mônica Teixeira de Oliveira, de 34 anos. Ela explicou que Geisa passava por dificuldades financeiras e não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha.

Geisa Stefanini e o filho Lucas Gabriel viviam em um quarto e cozinha pago pela Prefeitura de Osasco, através de um programa de bolsa aluguel. Ela estava desempregada e sustentava a casa com cerca de R$ 375 que recebia do Programa Bolsa Família, além de bicos como vendedora de perfume.