Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL) - Pedro França/Agência Senado

Publicado 29/09/2021 11:00

Brasília - Antes da abertura da sessão da CPI da Covid desta quarta-feira, 29, que vai ouvir o empresário Luciano Hang, os senadores comentaram suas expectativas para a oitiva. Enquanto o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que pretende entender de onde surgiu o chamado 'kit covid', o relator, Renan Calheiros (MDB-AL) disse que não espera nenhuma colaboração de Hang com as investigações e classificou o empresário como uma 'espécie de bobo da corte que vive da sabugice eterna'



Em conversa com jornalistas, Aziz comentou sobre os fatos que levaram a comissão a convocar Luciano Hang para depor. Omar afirmou que não tem intenção de pedir a prisão do empresário, até porque espera que, como cidadão brasileiro, ele possa contribuir com a CPI. Segundo Omar, o fato de Hang não ter procurado obter um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) pode ser uma indicação de que ele esteja disposto a dizer a verdade. Para ele, um dos principais objetivos da sessão desta quarta é entender a origem do 'kit covid'



"Isso não caiu do céu, ninguém do dia pra noite cria um kit covid, se propaga esse kit covid do nada. Não é possível que se espalhasse isso como se fosse uma cura milagrosa e entrasse na casa das pessoas", explicou o senador.

Em coletiva, senador Omar Aziz diz que um dos objetivos da comissão de hoje é entender de onde surgiu a ideia do "kit covid".



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/bO6VVRi2Gr — Jornal O Dia (@jornalodia) September 29, 2021

Já o relator da comissão, Renan Calheiros, disse não ter expectativa de que Luciano Hang colabore com as investigações. Para ele, apesar de Hang estar acompanhado de cinco senadores da base de apoio ao governo na sua chegada à CPI, será um depoimento como qualquer outro. Renan afirmou, ainda, que o empresário tem um 'envolvimento óbvio' em disseminação de fake news, como a promoção de medicamentos sem eficácia contra a covid-19.

"A expectativa que nós temos é a mesma que tivemos com outros depoimentos, regra geral eles colaboram pouco, eles vêm treinados exatamente para não responder. Nós o convocamos também nessa reta final porque precisávamos acessar algumas informações que temos hoje. (...) A CPI está avançando na investigação verdadeiramente e nós estamos paralelamente desenhando o relatório e acessando essas informações todas. É fundamental que tenhamos uma reta final expressiva do ponto de vista do que vimos em todos os momentos da comissão", completou o senador.

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que o empresário Luciano Hang será tratado de acordo com a lei e também terá que se portar dessa forma. "A CPI não tolerará desacato, não tolerará que, na condição de testemunha, se falte com a verdade", afirmou, informando que a presidência da comissão vai utilizar os mecanismos que o inquérito policial dispõe para isso.