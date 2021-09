Luciano Hang falou à CPI da Covid nesta quarta-feira, 29 - Leopoldo Silva/Agência Senado

Luciano Hang falou à CPI da Covid nesta quarta-feira, 29Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 30/09/2021 09:30 | Atualizado 30/09/2021 09:31

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou, na manhã desta quinta-feira, 20, uma foto ao lado de Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. A publicação ocorre um dia depois da oitiva do empresário na CPI da Covid, onde ele respondeu perguntas sobre disseminação de fake news, propaganda de remédios ineficazes contra a covid-19 e sua suposta ligação com o "gabinete paralelo".



Em foto publicada no Instagram do presidente, Hang e Bolsonaro aparecem se olhando e dando risadas. Na legenda da publicação, Jair deseja “bom dia a todos” e divulga seu canal oficial no Telegram.







Luciano Hang deu trabalho aos senadores nesta quinta-feira, causando discussões acaloradas, o que resultou, inclusive, na suspensão da sessão. Com dificuldades para responder à inquirição de forma direta, Hang reforçou as suspeitas de parlamentares acerca do seu envolvimento com a propaganda de remédios ineficazes contra a covid-19 e sua ligação com a conduta negacionista do governo.



Acompanhado de dois advogados, o empresário iniciou seu depoimento com a exibição de um vídeo publicitário da Havan, causando desconforto entre os senadores. Além disso, em sinal claro de ironia, Hang compareceu à sessão munido de placas com dizeres como “não me deixam falar” e “liberdade de expressão”. Os objetos foram retirados do local a pedido do presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSB-AM).



Outro ponto levantado em seu depoimento foi a contradição em um vídeo gravado por Hang durante a pandemia. A questão foi citada pela primeira vez durante o depoimento do diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Junior, após a exibição de um vídeo no qual o empresário diz que sua mãe poderia ter sido salva, caso tivesse sido submetida ao tratamento precoce.



No entanto, o dossiê enviado à CPI apresenta informações de que o prontuário médico da Sra. Regina Hang prova que ela não só utilizou o kit, como repetiu o tratamento durante a internação. Além disso, após ela ter falecido por complicações da doença, a declaração de óbito teria sido fraudada pela operadora de saúde.



Aos senadores, o empresário afirmou que há diferença entre tratamento “preventivo” e “precoce”.