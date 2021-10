Fiocruz alcançou a marca de 15,3 milhões de doses da vacina Covid-19 em setembro - Divulgação / Amanda Perobelli

Publicado 30/09/2021 16:54

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), entregou nesta quinta-feira, 30, mais 3,9 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), que, acrescidas à entrega da última terça-feira, totalizam o quantitativo de 6,3 milhões de doses nesta semana.

As entregas do dia seguiram em duas remessas: uma com 50 mil doses para o Estado do Rio de Janeiro e as demais para o almoxarifado designado pelo Ministério da Saúde, para distribuição a outros estados.



Com as duas entregas desta semana, a Fiocruz alcançou a marca de 15,3 milhões de doses da vacina Covid-19 fornecidas em setembro e o total de 107,3 milhões de doses disponibilizadas ao PNI.