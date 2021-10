Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 01/10/2021 08:14

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se dedicou a mais uma vez defender um tratamento precoce contra a Covid-19. Autoridades e profissionais de saúde respeitados confirmam que não existe tal tratamento eficaz contra a doença, que deve ser combatida com as vacinas já disponíveis e outras medidas não farmacológicas como distanciamento social e uso de máscaras.

Bolsonaro, no entanto, insiste no tema. "Tem um pessoal garganta aí, que fala que não tem comprovação científica. Quando o bicho recebe um positivo, ele treme, fala fino, toma qualquer negócio", afirmou, aos risos, em sua transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 30, no Youtube. Ao lado dele estava o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.



A declaração de Bolsonaro é dada também contexto em que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, aberta para investigar as ações e omissões do seu governo, apura as denúncias em torno da Prevent Senior. A operadora de saúde é acusada, entre outras coisas, de assediar moralmente seus médicos, de disseminar kit Covid, composto por remédios sem eficácia comprovada contra a doença, e de ocultar registros de mortes decorrentes do coronavírus.