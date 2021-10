Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Daniel Castelo Branco

Publicado 03/10/2021 17:33 | Atualizado 03/10/2021 17:34

Brasília - Após 12 dias, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou negativo para a Covid-19. Com isso, chega ao fim seu período de quarentena em Nova York, nos Estados Unidos, e ele deve retornar ao Brasil entre este domingo (3) e segunda-feira (4).



Segundo informações do G1, o novo teste de Queiroga foi realizado no sábado (2). Dois dias antes, na quinta (30), ele havia feito um exame com planos de encerrar sua estadia em solo estadunidense, mas o resultado foi positivo.

O ministro foi diagnosticado com a doença, inicialmente, no último dia 21. Na ocasião, ele acompanhava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a comitiva presidencial na 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Além de Queiroga, outros três membros do grupo tiveram o mesmo diagnóstico: um diplomata responsável por organizar a viagem, o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.