Ex-presidente Lula criticou política de preços da PetrobrasDivulgação

Publicado 04/10/2021 21:30

O clima foi de sigilo na reunião do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com deputados federais e senadores do PT na manhã desta segunda-feira, 4. Os parlamentares foram obrigados a deixar os celulares na entrada do evento, segundo informações da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.



A publicação conta que o grupo se reuniu em um hotel de Brasília. Ao chegar no local, os membros da bancada petista deixaram os aparelhos em uma sacola e seguiram para as conversas.



O jornal não menciona a pauta do encontro, mas o ex-presidente tem feito viagens pelo Brasil e se reunido com aliados para discutir as eleições de 2022. Lula é apontado como favorito a vencer o pleito contra todos os prováveis candidatos .