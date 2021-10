21.478.546 brasileiros infectados pelo novo coronavírus - Reprodução

Publicado 04/10/2021 18:34

O Brasil superou a barreira dos 598 mil óbitos em razão da covid-19. Com os 204 registros relatados de ontem para hoje, o país chegou, mais precisamente, as 598.152 mortes.



Com relação ao número de casos, foram 10.425 desde as 18h de ontem, elevando o número nacional de diagnósticos positivos a 21.478.546.

Vale lembrar que, por conta do fim de semana, os números da segunda-feira tendem a ser menores. Na terça, as estatísticas voltam ao patamar considerado mais próximo da realidade.



A média móvel de mortes está em 500, e a de casos em 16.022. O índice leva em conta os registros dos últimos sete dias.

Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informa os dados referentes a pandemia da covid-19. Os estados de Rondônia e Acre mantiveram os números reportados ontem, 3, por "problemas técnicos no acesso às bases de dados nos sistemas de informação".



De acordo com o Johns Hopkins, 235.298.756 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus, e 4.806.911 foram a óbito. A universidade aponta que 6.315.915.916 doses da vacina já foram aplicadas.