Ministro Ricardo Lewandowski, do STF - Internet

Ministro Ricardo Lewandowski, do STFInternet

Publicado 06/10/2021 16:09 | Atualizado 06/10/2021 16:11

Brasília - Material obtido pela Polícia Federal (PF) apontam que o blogueiro bolsonarista, Allan dos Santos, teria mantido uma estagiária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), como informante. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.



Lewandowski afirmou ser “lamentável que a Suprema Corte tenha sido infiltrada por uma pessoa sem compromisso com ética pública e a democracia”, para a coluna de Mônica Bergamo.

As mensagens foram interceptadas por meio de quebra de sigilo telefônico determinado pelo STF. Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos; a disseminação de fake news e o outro busca identificar quem financia as ações e atos antidemocráticos a favor de Jair Bolsonaro.

Tatiana Garcia Bressan, de 45 anos, estagiou no gabinete de Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019, antes do Allan do Santos ser investigado. As conversas teriam durado mais de um ano, entre 23 de outubro de 2018 e 31 de março de 2020.

Na primeira conversa, Tatiana entra em contato com Allan, dizendo que gostaria de trabalhar na equipe da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), e diz que está no gabinete de Lewandowski.

Interessado na posição de Tatiana, Allan teria sugerido que a estagiária se tornasse “informante” dele. Ela, prontamente, teria respondido que “seria uma honra”.

O material mostra que a estagiária informou ao blogueiro que as ameaças à democracia feitas por figuras políticas estavam intimidando os ministros. Segundo Tatiana, a fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre bastar apenas um “soldado e um cabo para fechar o STF” teria incomodado os integrantes do Supremo.

Nesta quarta (6), Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça Tatiana. Ainda, as mensagens foram anexadas ao inquérito das fake news, que apura a disseminação de informações falsas, de relatoria de Moraes. A PF deve marcar a data do depoimento em breve.