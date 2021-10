Brasil tem 530 mortes e 17.758 casos de Covid-19 em 24h - Reprodução/ Pixabay

Brasil tem 530 mortes e 17.758 casos de Covid-19 em 24hReprodução/ Pixabay

Publicado 06/10/2021 18:10 | Atualizado 06/10/2021 18:12

São Paulo - O Brasil registrou 530 novas mortes por covid-19 nesta quarta-feira. O total de óbitos chegou a 599.359. No mesmo período, o país contabilizou 17.758 diagnósticos. Desde o início da pandemia, são 21.516.832 casos positivos.



A média móvel de óbitos ficou um pouco abaixo do que as últimas informadas, em 462. A de casos fechou o dia em 16.755. O índice leva em conta os registros dos últimos sete dias.

Desde o início de junho do ano passado, após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informa os dados referentes a pandemia da covid-19.



De acordo com o Johns Hopkins, 236.161.882 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus, e 4.822.838 foram a óbito. A universidade aponta que 6.364.600.527 doses da vacina já foram aplicadas. O site 'Our World in Data' aponta para quase 72% da população brasileira vacinada com ao menos uma dose (ou dose única).