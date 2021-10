Jair Messias Bolsonaro - AFP

Publicado 07/10/2021 19:23 | Atualizado 07/10/2021 19:23

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou, nesta quinta-feira, 7, que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, em até 30 dia, no inquérito que apura se o chefe do executivo interferiu politicamente na instituição.

“Determino, ainda, à Polícia Federal que proceda, mediante comparecimento pessoal e prévio ajuste de local, dia e hora, a oitiva do Presidente Jair Messias Bolsonaro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”, escreveu Moraes.



A decisão de Moraes foi tomada após a Advocacia-Geral da União (AGU) ter informado, na última quarta-feira, 6, ao STF que o chefe de Estado poderia prestar depoimento presencialmente.

"O requerente [Bolsonaro] manifesta perante essa Suprema Corte o seu interesse em prestar depoimento em relação aos fatos objeto deste Inquérito mediante comparecimento pessoal. Nesta oportunidade, requer lhe seja facultada a possibilidade de ser inquirido em local, dia e hora previamente ajustados", dizia a mensagem da AGU enviada a Moraes.

Agora, Bolsonaro poderá marcar data e horário para ser interrogado sobre a acusação do ex-ministro Sergio Moro. Segundo Moro, o presidente agiu para blindar aliados e familiares de investigações da PF.