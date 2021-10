Ministro Ricardo Lewandowski, do STF - Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/10/2021 22:22

Após ter sua casa alvo de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) , a advogada Tatiana Bressan, ex-estagiária do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski , se desculpou por ter repassado informações ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Ela prestou depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 7.



Segundo a CNN Brasil, ele estendeu suas desculpas a todos que trabalham no gabinete do magistrado, “caso tenha magoado ou ofendido algum integrante do ministro Ricardo Lewandowski, visto que há diversas pessoas que lá atuam”.





De acordo com a publicação, Tatiana disse ter estado com o ministro apenas uma vez, quando iniciou o estágio. Ela informou o mesmo sobre Allan dos Santos, mas contou que os dois se encontraram em uma manifestação e que conversavam por aplicativos de mensagem.





No depoimento, a advogada relatou que o motivo de sua aproximação com Santos foi a vontade de integrar o gabinete da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). Ela queria "mostrar que estaria informada" para conseguir o trabalho.

Um diálogo entre os dois revelado pela Folha de S. Paulo mostra que a advogada realmente fez contato com essa intenção, mas Santos tinha outro plano. "Fique como nossa informante lá", afirmou o blogueiro. Em resposta, Tatiana disse que seria "uma honra".



Como aponta a CNN, ela informou ao blogueiro que o general Villas-Boas, ex-comandante do Exército, era prontamente atendido sempre que ligava para Lewandowski. Mas, à PF, a advogada disse não saber disso por meio do gabinete, mas sim através de notícias da mídia e mensagens em redes sociais.



Investigações contra Allan dos Santos



Apoiador do governo Jair Bolsonaro, Allan dos Santos é investigado no STF por ameaças contra ministros da Corte e pela disseminação de notícias falsas. Recentemente, ele passou a ser também investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, que identificou o vínculo com Tatiana.