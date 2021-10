Nas publicações, Joice é apontada como uma mulher alegre e religiosa - Reprodução

Publicado 08/10/2021 09:48 | Atualizado 08/10/2021 10:43

A Polícia Civil divulgou um vídeo que mostra o local exato onde o corpo de Joice Maria, de 25 anos, foi encontrado concretado. A jovem foi estrangulada e teve o corpo nu concretado embaixo de uma escada na parede de um banheiro, por um pedreiro de 56 anos, que foi preso pelo crime. Joice era casada, tinha duas filhas e estava desaparecida há mais de uma semana.

A polícia localizou o corpo foi em uma obra na qual o pedreiro trabalhava, na Rua Senador Lúcio Bittencourt, no bairro Esplanada dos Barreiros. De acordo com a corporação, um outro suspeito também foi detido.



Durante a investigação, a equipe de policiais apurou que a vítima esteve na rua em que fica localizada a obra, onde teria se encontrado com o pedreiro. Questionado sobre o caso, o suspeito informou que esteve com Joice até às 21h15 do dia de seu desaparecimento. A investigação foi conduzida por policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios do Deic Santos. A jovem estava desaparecida desde o dia 27 de setembro.



Inicialmente, o pedreiro relatou que manteve relações sexuais com a vítima, utilizando drogas, no entanto, depois disso, ela teria ido embora do local. Ele alegou ainda que a jovem parava no local esporadicamente para falar com ele, mas que não sabia do seu paradeiro. A polícia trabalha com a possibilidade das relações terem sido consensuais, já que o homem era um conhecido da família. No entanto, as autoridades também investigam possibilidade de abuso e aguardam o resultado dos exames.



O proprietário do terreno, após ser questionado pela polícia sobre áreas concretadas ou frescas no local da obra, observou que, no banheiro do piso térreo, embaixo da escada, o vão havia sido fechado com um acabamento mal feito. Ao golpear o local, ele sentiu um forte odor e acionou a polícia civil. A vítima estava nua, com uma camiseta preta enrolada ao pescoço.



Os Policiais se dirigiram à residência do pedreiro e o prenderam em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. Segundo as autoridades, ele confessou ter matado a vítima estrangulada com uma camiseta, depois de ter mantido relações sexuais com ela.



O homem ainda informou a participação de um segundo suspeito, de 35 anos, que também foi preso.