Terremoto atinge Peru e moradores de cidades brasileiras sentem tremor - Reprodução

Terremoto atinge Peru e moradores de cidades brasileiras sentem tremor Reprodução

Publicado 10/10/2021 08:37 | Atualizado 10/10/2021 12:32

O oeste do Peru foi atingido por um terremoto de magnitude 5,7 durante a noite do último sábado, 9. Registrado próximo da fronteira peruana com a brasileira e a boliviana, as oscilações terrestres foram sentidas em cidades do Acre e de Rondônia. Apesar do susto, não há registros de acidentes.

Segundo serviço de monitoramento do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês) - portal que observa as atividades sísmicas pelo mundo -, o tremor teve seu epicentro em uma profundidade de 13,5 quilômetros. A distância é considerada muito pequena da superfície e o suficiente para causar grandes danos.

No Acre, sete municípios sentiram os tremores de terra. Em Rio Branco, a Arena da Floresta - utilizada para a disputa da final do Campeonato Acreano entre Rio Branco e Humaitá - informaram que o abalo foi sentido pouco antes do fim da partida.

Um morador da região relatou ter visto os móveis tremendo, além das paredes do prédio onde mora. "Durou um minuto mais ou menos. Os móveis bateram nas paredes e o prédio balançou muito", afirmou. "No Acre é assim: Um calor dos infernos e do nada um temporal doido. Uma noite tranquila e do nada um tremor de terra", disse outro internauta.

A Polícia Militar informou, ainda, que diversos pedidos de socorro foram registrados pelo 190 referentes ao tremor, mas que não tiveram acidentes ou feridos.