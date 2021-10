Peregrinação de romeiros até o Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista - WILL DIAS / AgNews

Publicado 10/10/2021 13:13 | Atualizado 10/10/2021 13:57

Quatro romeiros morreram entre a noite deste sábado, 9, e a manhã deste domingo, 10, na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando estavam a caminho da basílica de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 9h, deste domingo, um ciclista morreu após ser atingido por um veículo enquanto caminhava pelo acostamento, no km 95 da rodovia, em Pindamonhangaba. Outros três romeiros foram atingidos, um deles com ferimentos graves foi socorrido pelo Helicóptero Águia.

De acordo com PRF, uma senhora que conduzia o veículo atingiu a traseira da bicicleta, perdeu o controle da direção e atropelou outras três pessoas que estavam no acostamento, fora da rodovia. O ciclista morreu no local. Um dos romeiros teve ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital e os outros dois também se feriram.

Ainda de acordo com a PRF, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo outros três romeiros morreram na Via Dutra.

Em São José dos Campos, um policial militar, de 47 anos, foi atropelado e morreu poucos minutos após começar a caminhar pela rodovia.

Em Caçapava, por volta das 4h, um carro atropelou duas mulheres. As vítimas, uma de 35 anos, socorrida em estado gravíssimo para o PS Regional de Taubaté, e sua prima, de 42 anos, que morreu no local.

No outro caso, na altura do Km 133, em Caçapava, um homem dormiu debaixo de um caminhão para se proteger da chuva, em um posto de combustíveis às margens da Dutra. O motorista do caminhão atropelou a vítima, de 40 anos, quando ligou o veículo.