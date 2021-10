Padaria onde o assalto ocorreu - Reprodução/Google Street View

Publicado 10/10/2021 17:06

Belo Horizonte - Um homem de cerca de 40 anos morreu na manhã deste domingo (10) após tentar assaltar uma padaria em Belo Horizonte. Ele passou mal logo depois de roubar o dinheiro. As informações são do jornal Estado de Minas.



Segundo a Polícia Militar (PM), o homem, que estava armado com uma faca, entrou na padaria por volta das 6h e anunciou o assalto. Ele pegou o dinheiro que estava no caixa mas, antes de sair do estabelecimento, passou mal e caiu no chão.

O assaltante foi levado para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. O dinheiro da padaria foi recuperado e a faca foi apreendida pela PM.