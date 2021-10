Michlle Bolsonaro solta a voz em aniversário do secrtário da Cultura - Reprodução

Publicado 10/10/2021 16:45

Brasília - O secretário especial da Cultura, Mário Frias, completou 50 anos neste sábado e comemorou com integrantes do governo neste sábado (9). No evento, a primeira-dama Michelle Bolsonaro aproveitou para soltar a voz e cantou sertanejo para os presentes.

No vídeo, a mulher de Bolsonaro aparece cantando a música Idas e Voltas, da dupla sertaneja Matogrosso & Mathias. O presidente Jair Bolsonaro está no Guarujá, em São Paulo.

No mesmo dia, Michelle compareceu ao aniversário de um ano da filha do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) com a psicóloga Heloísa, Geórgia, informa o portal Metrópoles.