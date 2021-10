Câmera de segurança flagra momento em que o bombeiro fez vários disparos em bar de Manaus - Reprodução

Publicado 10/10/2021 14:33

Manaus - Um bombeiro, identificado como Ronaldo Batany Marques foi detido em Manaus após efetuar vários disparos em um bar de Manaus.



Segundo o estabelecimento, o homem chegou por volta das 16h, antes de a revista ser iniciada. Horas mais tarde, ao procurar o cartão de crédito — que estava dentro do seu próprio bolso —, e não encontrar, ele se irritou e sacou a arma. As informações são do portal A Crítica.

O oficial, que tem porte de arma, estava acompanhado de um colega, também da corporação. O gerente, Alcydes Júnior, relatou que normalmente o bar recolhe as armas dos clientes e não permite a entrada de ninguém armado. Desta vez, porém, em razão do horário, a "regra" não foi cumprida em razão do horário - os seguranças começam a trabalhar por volta das 18h.

As imagens de segurança do local mostram o momento em que o militar atira para o alto, perguntando onde está o cartão. O amigo tenta controlá-lo, dizendo que o cartão está no bolso, mas em vão. Os músicos que estavam no local correram. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros afirmou que vai encaminhar as informações para a Corregedoria de Segurança Pública do Estado. O bombeiro foi detido, e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).