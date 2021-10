Vídeo registrou o momento em que as vítimas foram executadas na saída de uma casa noturna - Reprodução

Publicado 10/10/2021 14:02

Vídeo de câmeras de segurança flagrou o momento em que atiradores executaram quatro pessoas na saída de uma casa noturna em Pedro Juan Caballero, cidade no Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na madrugada desse sábado, 9. Entre as vítimas, estão um homem de 29 anos, a filha de um governador paraguaio e duas brasileiras.

Nas imagens, é possível ver quando as quatro vítimas se aproximam da caminhonete branca em que estavam e entram no veículo. Em seguida, outra caminhonete para atrás e, dela, saem três homens atirando.

As possíveis motivações do crime não foram divulgadas pela polícia paraguaia. Os responsáveis ainda não foram identificados.

As vítimas, segundo os agentes, são: Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai; Osmar Vicente Álvarez Grance, de 29 anos; e as brasileiras Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, e Rhannye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos.

O veículo no qual as vítimas estavam tinha placas do Brasil. De acordo com as investigações, Osmar e Haylee seriam namorados, e Kaline e Rhannye colegas da filha do governador paraguaio, todas estudantes de medicina na região de fronteira.

Ao menos cinco pessoas foram executadas na fronteira entre Brasil e Paraguai em menos de 24 horas. Ainda não há suspeitos para os crimes. A primeira vítima, o vereador Farid Charbell Badaoui Afif, de 37 anos, foi morto na tarde de sexta-feira, 8, em Pedro Juan Caballero, quando andava de bicicleta.