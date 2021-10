Pastor Valdemiro - Reprodução

Publicado 10/10/2021 18:47

Salvador - A juíza Fábia dos Santos Meireles, da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, condenou o pastor Valdemiro Santiago a pagar R$ 35 mil ao governador da Bahia, Rui Costa (PT), após dizer que o mandatário "fez pacto com o capeta". As informações são do portal Metrópoles.



A declaração - que ocorreu em uma transmissão televisiva no dia 24 de março de 2020 - baseou-se devido as medidas restritivas impostas pelo estado para mitigar a proliferação do novo coronavírus.

Após Valdemiro contestar a decisão judicial e alegar 'liberdade de expressão' por não mencionar Rui Costa, a juíza afirmou "que não é preciso ser nenhum expert para vislumbrar que, a todo momento em seu programa, o que fora dito pelo requerido foi, sim, direcionado ao governador da Bahia, ora autor desta demanda".

O governo da Bahia comemorou o entendimento da Justiça e ressaltou, em nota, que as instituições brasileiras estão atentas e irão agir "com o rigor da lei contra aqueles que causam danos morais e outros prejuízos à honra dos cidadãos".