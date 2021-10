Vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - Pedro França/Agência Senado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será “inevitavelmente indiciado”.

“Eu não gostaria de ter o ministro Queiroga , ao final do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, indiciado. Não é de bom tom nós termos indiciado o ex-ministro Eduardo Pazuello e ter o atual ministro também indiciado”, disse o senador ao Jornal das Dez, da Globo News, na noite desta segunda-feira, 11.

Randolfe lembrou, ainda, da declaração de Queiroga sobre o uso de máscaras e de tratamento precoce contra a covid-19: “Inevitavelmente, como nós podemos proceder se o ministro não responde claramente sobre a vacinação dos brasileiros, se o ministro se rende ao negacionismo em relação ao tratamento precoce, se o ministro faz declaração pública como fez na semana passada relativizando o uso de máscaras? Inevitavelmente, ao final do relatório, ele virá a ser indiciado”, disse Randolfe.

Relatório alternativo vai pedir indiciamento de Bolsonaro e Pazuello



Decidido a entregar um relatório alternativo na conclusão dos trabalhos da CPI da Covid, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pretende pedir também o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do hoje ministro da Defesa, general Walter Braga Netto.