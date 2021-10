Ministro Braga Netto - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/10/2021 21:26

Brasília - O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, terá que ir ao Senado explicar as investigações abertas contra integrantes da Força Aérea Brasileira (FAB) filiados ao PT.



Segundo a coluna da jornalista Bela Megale n'O Globo, a solicitação foi feita pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) após uma reportagem que revelou que os militares viraram alvos de um 'Procedimento de Apuração e Transgressão Disciplinar' por estarem com filiações ativas no partido.

"Serve o presente requerimento para esclarecer e afastar, o quanto possivel, os riscos de que opinioes e ideologias politicas afetem as Forcas Armadas quando no desemprenho de sua funcao Constitucional, principalmente quanto ao desemprenho dos deveres constitucionais dos seus Comandantes", diz o pedido.



Wagner citou o artigo 142 da Constituição, que proíbe que militares da ativa sejam filiados a partidos políticos, mas chamou atenção, porém, que apenas vieram à tona procedimentos envolvendo as filiações ao PT. Algumas delas, estão ativas há mais de 15 anos, antes até da integração dos militares à corporação.



À jornalista, a FAB afirmou que as investigação também abrange militares filiados a outros partidos, mas não especificou quais. Sobre o timing dos procedimentos em filiações antigas, a Força Aérea não se manifestou.