Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira - Luis Macedo/Agência Câmara

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur LiraLuis Macedo/Agência Câmara

Publicado 13/10/2021 13:50 | Atualizado 13/10/2021 13:51

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), negou novamente nesta quarta-feira (13) a instauração de um dos mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) . O parlamentar disse estar "absolutamente tranquilo e convencido" de que não há motivos, no momento, para que o chefe do Executivo seja afastado do cargo.



"Estou absolutamente tranquilo e convencido de que não há nenhum tipo de condição política e muitas vezes jurídica de se fazer uma aferição de um processo de impeachment neste momento no país", disse em entrevista à CNN Rádio.

Mais uma vez o parlamentar defendeu a 'seriedade' da discussão sobre o impeachment. Segundo o presidente da Casa, que é aliado de Bolsonaro, os pedidos para que a Casa responda aos processos de impeachment têm sido feito por "parlamentares isolados".