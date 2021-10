Brasil

Covid já deixou órfãs ao menos 12 mil crianças de até 6 anos, indicam cartórios

De acordo com a pesquisa, 223 pais faleceram antes mesmo do nascimento de seus filhos, enquanto 64 crianças, até os seis anos de idade, perderam pai e mãe vítimas do coronavírus

Publicado 13/10/2021 17:43 | Atualizado há 2 horas